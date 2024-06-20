東方檢舉YouTube 10淫片　6條被評三級創新高

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)繼去年底後，今年初就以上多個問題，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於6月7及6月14日(第19及20度檢舉)共舉報10條涉及色情及不雅的影片，淫褻物品審裁處今日(20日)公告今次檢舉的影片中，竟有多達6條影片評為暫定類別第III類別(淫褻物品)，其餘4條則一律被暫評為第II類(不雅物品)，為東方檢舉以來新高。這些被暫評為淫褻物品的多條影片，涵蓋男女赤裸裸交歡、血腥暴力畫面、性虐待，甚至出現斬斷頭顱等恐怖影像，令人看後毛骨悚然，心存恐懼。有學者直斥部分以微電影包裝的淫片儼如「糖衣毒藥」，荼毒未成年人士心智，促加強執法將影片盡快在香港下架。

東方於6月7日及6月14日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉10條不雅影片。當中6月7日的5條影片中，有2條影片被淫褻物品審裁處暫評為第III類別(淫褻物品)。兩段影片分別涉及有人飲酒及濫藥後與女子開房發生性行為，女子赤裸上身為他口交，之後脫去內褲性交，最後一幕交代從鏡中可見主角是赤裸上身的女子。另一條則為恐怖音樂影片，男歌手邊唱歌邊吐血，雙眼反白，一名女子被困房內，一時赤裸下身露出陰部，一時全身赤裸被繩綑綁，滿身傷痕及鮮血。

至於6月14日提交的5條影片，有多達4條被暫評為第III類別(淫褻物品)。這些影片均以長約10至30分鐘的微電影作包裝，包括男女床上赤裸裸交歡，有劏肚及以鐵鈎襲擊人至死的血腥畫面；也有涉及男女交歡場面，以及疑似口交情節，儼如色情電影；有影片出現疑似吃人肉，活體解剖，甚至用斧頭斬斷頭顱的恐怖場景；最後的影片涉及黑人女子脫至全裸後，被男子套上SM用具雙手被綁，在床上與男子交歡。其後男子拿起一把小斧頭起勢劈向女子，畫面雖無交代女子被斧頭襲擊，卻予觀眾一種暴力及意識不良之感。

其餘被暫評為第II類(不雅物品)的4條影片，亦具有爭議，包括6月14日提交，涉及老人前往召妓，並描述他與妓女在床上玉帛相見的情節。而6月7日提交的二級影片則包括巨蟒爬裸女片段、涉及飲酒及濫藥的淫亂派對，以及進行血包交易，有人在舔血的恐怖血腥音樂影片。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，YouTube為港人廣泛使用的影片平台，部分以微電影作包裝，卻充滿色情血腥，甚至劏肚及斬頭等影片令人防不勝防，即使成年人觀看後也感到毛骨悚然，未成年人更會被荼毒心智，影響深遠。值得關注的是，即使該等影片被評三級後仍有一段空窗期，才會在本港網絡下架，促請相關部門應加快處理縮短其繼續存在時間，而政府亦應加強監管及宣傳教育，避免兒童受到此類影片禍害。