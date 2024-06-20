夏至一到迎驟雨　周末酷熱高見34°C　或有颱風來相見

炎炎熱夏日風雨多。明日(21日)便是廿四節氣中的「夏至」，代表盛夏到來，會多雷陣雨，亦是一年中白晝最長而黑夜最短的時間，但最熱的日子仍未到。天文台預料未來9天除本周六(22日)無雨外，其餘日子均有驟雨；而明日起連續3天酷熱，最高達攝氏34度，上水或高見攝氏36度！另外，內地中央氣象台中期天氣預報顯示，下周日(23日)前後可能有一個颱風生成，並影響海南島及華南沿海地區。

副熱帶高壓脊會在未來兩三日為廣東地區帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣，天文台預料一道廣闊低壓槽會在周末期間影響南海中北部，並在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。分區天氣預報顯示，夏至及翌日全港大部分地區最高氣溫超過攝氏33度，新界多區更達攝氏35度或以上高溫，其中上水在本周六將高見攝氏36度，而大埔、打鼓嶺、流浮山、屯門及赤鱲角最高亦達攝氏35度。

根據九天天氣預報，明日至下周日大致天晴，期間日間酷熱，氣溫介乎攝氏28至34度，後日無雨；下周一至四(24日至27日)大致多雲，短暫時間有陽光，期間更有驟雨及雷暴，最高溫徘徊在攝氏31及32度之間；而下周五、六(28日及29日)部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，且日間酷熱，最高溫為攝氏33度。