議員就照顧者政策會晤當局　倡及早識別　介入並由個案經理管理

近年多次發生涉嫌照顧者因不堪長期照顧家人壓力而輕生的慘劇，有議員今（20日）向民政事務署、勞工及福利局、社會福利署等政府部門建議設立及早識別策略、三層介入模式、個案經理管理模式，有議員表示照顧者政策應有長遠路線圖，而局方對上述建議均持正面、開放態度。

截至5月27日，2024年共錄得492人自殺及企圖自殺，日均個案為3.3。議員狄志遠、林素蔚、江玉歡建議多個高危照顧者支援策略，包括及早識別策略，透過簡易評估工具識別照顧者，並建立高危照顧者名冊；三層介入模式，即第一層公眾教育，預防及教育，第二層社福做到輔導及支援，第三層醫社合作。

另外，林素蔚建議設立個案經理，而個案經理屬於「守門人」角色，對個案作出評估，再交由相關部門跟進，她又指個案經理需要分享資訊，局方也承認部門之間的資源共享問題需要作出檢討。針對資訊共享可能產生的私隱問題，江玉歡表示參考英國經驗只要列明收集目的，便不存在問題，狄志遠指資料共享的原則為自願性，不過認為政府的資訊保護需要做得更好。

江玉歡又指，國外有很多關於照顧者的法例，他們通常透過立法，給予照顧者定義，認可照顧者的經驗和知識，而照顧者則可透過法例認可找到工作，澳洲更設有網站一站式提供諮詢和支援，韓國每兩年會為市民做精神健康檢查等。她指，局方對上述建議持正面開放的態度，而其他地方牽涉照顧者政策多數長達5年、10年的計劃，期待政府需要有路線圖。

他們建議由政務司牽頭，成員涵蓋醫衞局、勞福局、教育局、民青局等多個部門。統籌制訂全港性照顧者支援政策，推動部門協同，優化資源配置，並在各區設立「地區照顧者支援委員會」 ，成員包括區議員、地區團體、服務機構等，因地制宜制訂本區照顧者支援行動方案，定期召開會議推進落實。