製假文件助呃3170萬元百分百擔保貸款　兩詐騙集團主腦等23人落網

執法部門於本周一(17日)至昨日(19日)進行代號「虎道」行動，瓦解2個詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」(下稱百分百貸款)的本地詐騙集團，當中最少涉及24個貸款申請，涉款約3,170萬港元，目前已成功攔截其中2,690萬港元的損失。行動中，人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕16男7女(25至63歲)，包括5名集團主腦及4名骨幹成員，部分人有黑社會背景。

調查人員指，其中一個涉案集團在2021年8月至2022年9月期間，經網上向本地銀行提交20份以個人名義申請的百分百貸款，涉及貸款額約160萬港元。該集團會以「Cold call」形式，聲稱提供低息貸款，有時只要求申請人提供身份證副本、住址證明等資料，聲言是用作借貸用途，之後便利用相關資料，製造虛假銀行文件、工作證明，代替申請人申請百分百貸款，並會向申請人索要約5,000至2.5萬港元不等的手續費。

另一涉案集團於2024年2月至3月，向本地一銀行提交4份以公司名義申請的百分百貸款，性質包括運輸公司、貿易公司等，涉款約3,000萬港元，最大一宗的申請金額約820萬港元。該集團透過網上平台，聲稱提供「一站式」低息貸款申請服務，並租用2個位於佐敦及灣仔的商業單位，用作提供借貸諮詢服務，當中有2種手法。

第一種情況，該集團會安排本身無營運公司的借貸人，成為空殼公司的董事，再藉由虛假的銀行文件，配合偽造的強積金供款紀錄，訛稱聘有多名員工，並意圖騙取政府批出相關貸款。另一種情況，集團會為一直有營運公司的借貸人製造相關虛假文件，從而騙取貸款。另外，該集團亦會收取借貸人約2萬至9萬港元的手續費。

人員作出深入調查後，過去3日針對上述2集團採取行動，突擊搜查本地不同處所，拘捕相關人士。行動中，人員檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。被捕人士已獲准保釋候查，調查行動仍然持續，不排除有更多人被捕。