屠龍小隊案續審　執法人員否認意圖灌被告飲消毒藥水

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（20日）在高等法院續審。執法人員否認曾意圖灌其中一名被告飲消毒藥水。

控方傳召拘捕被告賴振邦期間檢取證物的姓劉執法人員作供。劉說，2020年1月17日，他到旺角「3C維修工作室」以涉串謀傷人拘捕賴振邦。劉承認，當日檢取店內手機和平板電腦後，沒有問賴哪一部屬於他。辯方向劉指出，劉檢取證物後，拿着「滴露」，想灌賴飲消毒藥水，劉否認。辯方又表示，工作室內不少卡片都有政治立場，因此劉視該工作室為「黃店」，劉不同意。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023