雙重疫情雖持續退卻　流感入院率仍超基線　新冠上周群組增至5宗

香港流感、新冠情況持續數周下跌，擾攘多時的流感季節漸見曙光。衞生防護中心公布上周(本月9日至15日)流感及新冠情況，指香港仍處於流感季節，最新監測數據顯示，整體流感活躍程度雖然持續下降，流感病毒確診比率、入院率、重症及死亡個案等均見下跌，但流感相關入院率仍高於基線水平。不過幾日前就有1宗女童感染甲型H3流感後翌日死亡的個案，令人惋惜之餘亦警惕市民。另外，新冠情況同樣漸入佳境。防護中心指，JN.1為目前最流行的冠狀病毒變異病毒株；新冠相關的確診樣本比率、重症及死亡個案等亦見再度下降。

在流感方面，防護中心實驗室檢測樣本中，有5.22%帶有甲、乙型季節性流感病毒，較前一周的5.99%為低，亦低於9.21%基線水平。有89%樣本為甲型H1流感、9%為甲型H3流感，以及2%乙型流感。防護中心最新公立醫院流感入院率為0.34(每一萬人口計)，較前一周0.43為低，不過仍高於0.25基線，屬於低強度水平；其中0至11歲小童及65歲以上長者入院率為最高。上周重症及死亡的成人個案就有30宗，其中24人死亡。30人中，有一半已接種流感疫苗；而兒童方面，上周未有錄得重症及死亡個案，不過本周一(17日)就有1名8歲女童感流甲型H3流感死亡，她亦有接種疫苗。

至於新冠方面，防護中心報告指本地新冠病症整體活躍程度有下降趨勢，上周化驗所驗出帶有新冠病毒的樣本為234個，較前一周250個為低；呼吸道樣本就有3.33%對帶有新冠病毒，亦較前一周3.67%為低。不過，防護中心於上周錄得5宗新冠於學校或院舍爆發的報告，共影響24人，較前一周只錄得1宗爆發及影響4人為高。而上周重症及死亡個案就會有7宗，比前一周9宗低。