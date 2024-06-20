新界北打擊電動單車　拘84人包括非洲假難民

新界北總區執法人員於本周一(17日)至昨日(19日)期間，在大埔、粉嶺、上水、屯門、青山、元朗、天水圍及落馬洲進行代號「朝陽」的打擊非法駕駛電動可移動工具行動。行動中，一共拘捕63男20女本地人、以及一名持「行街紙」的非洲貝寧籍男子(16歲至76歲)，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛時乘客沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛時乘客未滿八歲」及「在行人路上駕駛電單車」，同時扣查69輛電動單車及15輛電動滑板車，將作進一步檢驗。

調查人員指，電動單車及配件多數於國內及外地購入，亦發現有家長改裝車輛，增加座椅供小朋友乘坐，惟多名被捕人均屬無牌駕駛。根據過往經驗，有電動單車經改裝後，時速可高達50公里。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬報到。

執法部門提醒市民，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬港元及監禁12個月。市民切勿以身試法。