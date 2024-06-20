反對交還公屋個案兩年間增90%　委員會將加快處理上訴

政府近年加大力度打擊濫用公屋，房屋上訴委員會接獲的上訴個案，兩年間增加了90%。上訴委員會（房屋）主席張呂寶兒向傳媒表示，近年上訴申請有上升趨勢，委員會去年起已透過增加委員人數及聆訊時段，加快處理上訴個案，現時上訴輪候時間已縮短至1.7個月，較疫情時平均輪候5、6個月大幅減少。

房屋上訴委員會主席張呂寶兒接受報章專訪時指，去年反對交還公屋個案增至1,378宗，較2021年增加90%，今年截至4月已收到475宗上訴申請，上訴委員會去年起透過增加委員人數和聆訊時段，加快處理上訴個案，她有信心上訴委員會能處理。

張呂寶兒又稱，隨着新一輪公屋申報結束，加上房委會多管齊下打擊濫用公屋，上訴個案勢將相應上升，委員會去年開始將委員人數由100人增至120人，同時新增周六及平日放工後的聆訊時段，現時上訴輪候時間已縮短至1.7個月，較疫情時平均輪候5至6個月大幅減少。

她又表示，以往的上訴申請較多涉及欠租，但自2022年開始，涉及丟空或未經認可人士入住單位的上訴個案增加，去年有960宗，佔全年總數約70%，今年首4個月有229宗，佔總數約48%，估計與疫情及房委會加強打擊濫用公屋有關。