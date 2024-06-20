發展局擬修訂《保護海港條例》　下周三諮詢海濱事務委員會

《保護海港條例》的立法宗旨是讓維港免因填海而被破壞。

為保護維多利亞港免受填海工程破壞，香港在1997年曾通過《保護海港條例》，不過，港府去年以加強海港功能需「拆牆鬆綁」為由，擬修訂條例，建議若屬新增的海港改善工程，填海面積不超過法定上限，且獲得財政司司長批准，可獲豁免於「不可填海推定」。公眾諮詢已於去年完成，當局指合共完成約1,160份意見調查，預計會在6月26日諮詢海濱事務委員會。

發展局在去年5月至7月期間進行公眾諮詢，並在公眾參與期收集了約30份書面意見。調查結果顯示，超過60%贊同整體方案；約30%持中立並且無異議的態度；少於10%不予贊同。

因應公眾諮詢的建議，發展局指原先建議只有符合指定類別和面積上限的海港改善工程的填海方合資格申請豁免，現建議把3個新類別加入原先擬議的海港改善工程清單，分別為斜道、作船隻維修用途的吊架、吊機及停放地，以及消浪裝置，合共涵蓋14類構築物、設施或裝置。

此外，財政司司長會就海港改善工程的填海是否獲豁免於「不可填海推定」作出決定，其中一個條件是填海相關的面積不得超過0.8公頃。對於有意見關注到豁免機制會否被濫用，局方建議明文訂明財政司司長在豁免機制下行使酌情權時，應考慮進行擬議填海是否合乎公眾利益，以及整體考慮擬議填海及先前已獲批豁免的其他填海之間的關係，以及這些填海對海港所帶來的影響，以決定豁免擬議填海是否合理。

而在時限方面，原來建議每期非永久性填海不得超過3年，但並無規限同一填海項目的總期數，惟規管方式有可能令長時間進行連串期數的非永久性填海亦可符合豁免資格，故為清晰起見，局方建議把每項合資格獲得豁免的非永久性填海的總時限收緊至最多7年；且只可申請延長時限一次，以不超過一年為限。