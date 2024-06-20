受招攬販毒後反悔遭索償　女子扮受禁錮勒索家人　與3同黨被捕

執法部門早前偵破一宗涉及跨境販毒活動，因而引致的一宗「串謀勒索」及「刑事毀壞」案，並且拘捕3男1女(26至37歲)。

調查人員表示，該部門在今年偵破18宗利用飛機航班從海外偷運毒品來港的案件，一共拘捕23人。調查顯示，今次案件的販毒集團透過網上平台，以「搵快錢」的名義招攬成員，安排他們以遊客身份到其他國家接收毒品，並將之偷運到香港，而案中一名報稱無業的37歲女子，正正是收取數萬港元報酬，成為販毒集團的犯罪工具。她本來答應販毒集團到泰國偷運毒品，但其後並無按照原先的協議，將毒品帶回香港，因而遭不法分子要求賠償所謂損失。

由於涉案女子無力償還相關款項，於是串通其他人，以自編、自導、自演的方式，聲稱自己在泰國遭非法禁錮，藉此勒索自己的家人。今年5月29日，涉案女子用視像電話致電父親，聲稱自己遭受禁錮，另一名販毒集團成員亦要求其父代女還款，指收錢後才能將她釋放回港。該名父親聞言大驚，隨即報案求助。

由於案件性質嚴重，人員隨即展開深入調查，獲悉除了該通勒索電話外，有其他集團成員亦在5月上旬登上報案人的住所「收數」，聲稱他的女兒欠債30萬港元，並於稍後2度派員上門淋紅油。報案人聯絡女兒了解事件，從而得知她受販毒集團招攬及反悔的經過。

調查期間，報案人不斷收到相關集團利用女兒手機來電，以及一些文字短訊，不斷催促他協助女兒還錢，所提出的金額亦由原先的30萬港元，提升至250萬港元。經調查後，人員發現報案人的女兒於今年5月底獨自離開住所，並且前往機場乘搭航班前往東南亞，原定於6月18日返回香港，而在當日，人員亦發現她安然無恙抵港。進一步調查後，有理由相信有人是為了償還販毒集團所指的金錢，因而接受他們唆擺，藉扮演遭非法禁錮來勒索金錢。

人員以涉嫌「串謀勒索」拘捕該名女兒，其後再採取行動，拘捕另外3名與案有關的犯罪集團成員，他們懷疑曾經上門到報案人的住所收數及進行破壞，涉嫌「串謀勒索」及「刑事毀壞」；而在其中1名男子的住所內，人員亦檢獲小量懷疑毒品。被捕人士現正被扣留調查，執法部門仍在調查案件，追捕其他涉案人士。