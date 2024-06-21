不支持降低非指定地區強拍門檻　議員或投棄權反對票

政府早前提出《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》，將指定和非指定地區的舊樓強拍門檻降低，預計可望於暑假休會前獲立法會通過，不過，有條例草案委員會成員明言不支持非指定地區降低門檻，會投下棄權或反對票，更有議員表示會在委員會匯報內會後，馬上提出議員修正案。但亦有認為非指定地區也要解決舊樓問題，同意政府方案，甚至指出，即便降低門檻，發展商重建的誘因也不足。

政府指為加快私人業權統一，以促進老舊樓宇重建，政府建議修例，如私人樓宇坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年，門檻則降至65%。首批指定地區包括長沙灣、深水埗、馬頭角、九龍城、旺角、西營盤、油麻地等地。如私人樓宇並非坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻維持80%；樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%。

不過，議員狄志遠早前已表示在制定重建政策時，必須平衡社會整體利益與小業主私人產權，因此應維持非指定地區的80%強制售賣門檻不變，以保障小業主的合法權益，建議政府提出修正案，但發展局表示，截至2022年年底，全港合共約9600幢樓齡達50年或以上的私人樓宇中，約5200幢是位於非指定地區。

狄志遠表示，即便政府有所解釋，但仍未覺解決了保障小業主權益的問題，認為小業主資訊少、沒有資金，最終可能會被迫賣單位，稱「降低門檻越多，不公平現象越廣泛」，又指現時發展資源有限，應優先做指定地區。他指會在條例草案匯報內會後，會馬上提出修正案，目前已有修正案草稿。他又表示，如修正案未能通過，將傾向投棄權票。

條例草案委員會委員江玉歡指如條例包括降低非指定地區門檻，將會「無奈」投出棄權或反對票，不過就狄志遠的修正案，則要視乎其內容。對於當局的解釋，她指邏輯上不通，因如非指定地區有這麼多舊樓，便可將其納入為指定地區。她又指經濟下行，發展商「起樓冇人買，建築成本、借貸成本高」，如要從根本解決樓宇失修問題，應幫助業主組織維修，不能單靠降低強拍門檻。

不過，亦有議員表示支持目前指定地區和非指定地區均降低門檻，甚至直言即便降低門檻，發展商重建的誘因不足，如不降低門檻只會一拖再拖。該議員表示香港市區重建面臨非常沉重的壓力，直言香港「人口老化快，但建築物老化得更快」，業界參與重建的誘因不夠，因此要先降低強拍門檻，不然只會「一拖再拖」。又舉例海桃灣，指因為一兩個業主拖延其他人，讓舊樓遭大廈圍困。針對小業主權益問題，該議員表示小業主也分很多種，事實上有小業主希望盡早收回重建，因此很難一概而論。

而議員陳學鋒及其政黨也表示支持政府方案，認為狄志遠所提的修正案並不能照顧所有舊樓，他又指政府已對小業主的利益作出解說，因合併面積後，重建價值變得更高了，對某些業主也有益處。不過他認同需要關注如何保障小業主利益，因小業主不掌握法律問題，在強拍過程中，政府應該盡早介入。