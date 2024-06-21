小學開放日舉行「正賢夢工場」　幼稚園生體驗做工程師等８職業

保良局朱正賢小學上周六(15日)舉辦以職業體驗為主題的「正賢夢工場」，提供廚師、演員、指揮家等8個職業，讓幼稚園學生自由選擇希望體驗的職業，發掘夢想。校長高凱聯稱，傳統的校園開放日是讓幼稚園學生體驗課堂情況，今次則讓學生自由參加不同的職業體驗，藉活動讓他們有做夢的機會，同時在不同職業扮演過程中，體驗朱小不同科目的特色課程及自小培養對生涯規劃的概念。

每名學生在「正賢夢工場」可體驗3個行業，就讀K2的細川向希參加廚師、工程師和科學家三個職業體驗，其媽媽表示揀選的項目都是女兒有興趣或是希望嘗試的職業，所以非常投入。高凱聯指出，每個職業都配對學校不同的科組，所有體驗活動都學朱小學生在學校的日常學習，例如工程師，配對的科目是電腦科，老師會帶領學生製作Lego小火車及相關情景，透過製作模型場景及編程 ，讓學生發揮創意。

另外，校內電腦課程亦加入STEAM元素，包括媒體設計、各種編程等，當中涉及產品設計及情景應用，提升學生的解難能力，而近年大熱的AI亦加入課程中，包括AI圖像生成、A I輔助繪圖及AI編程。