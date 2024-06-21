重建爆偷工減料　電線槽鍍層不達標

廣華醫院重建工程分兩期展開，現時僅完成第一期，但去年中陸續啟用以來，先後被發現有自動門機件脫落，工程被踢爆涉嫌偷工減料，電線槽鍍層厚度及重量未達合約標準，及後醫管局化驗亦證實電線槽鍍層厚度不達標。當時有專家指出，鍍層不足雖然不會構成即時風險，但會減低防銹鍍層的壽命，建議在電線槽上加油漆，並加強巡查。

廣華醫院第一期新大樓自去年4月底起陸續投入服務，但去年10月，先有骨科日間醫療中心發生自動門機件脫落事件。其後，又被揭發工程持份者疑在電線槽偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽，致鍍層厚度及重量均未達合約標準。醫管局曾一度否認消息，並指兩項由總承建商主導的檢測初步結果均符合標準，惟之後主動公布已委託獨立專家調查事件，檢測結果證實電線槽鍍層的厚度少於20微米，重量亦未達每平方米275克，均不符合相關標準，局方表示會根據合約追究責任。

當局指出，有關塗層屬於防銹和保護作用，不涉及建築結構安全，亦不會對醫院職員和病人構成風險。不過，有資深工程師指出，鍍層不足雖然不會對供電及樓宇結構構成即時風險，但會減低防銹鍍層的壽命。

廣華醫院重建工程分兩期，第一期工程包括建造17層高的新大樓，上層結構建築及相關工程涉款100.87億元，大樓的結構建築及工程於2019年5月展開，2022年12月完成，去年4月起陸續啟用。至於第二期工程包括拆卸、地基、上層結構建築及相關工程，涉款89億元，工程撥款已於去年6月30日獲立法會批准，工程亦於去年7月開展。