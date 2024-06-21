東方日報A1：廣華醫院開刀中途大停電　病人傷口灑鹽

耗資100億元的廣華醫院重建工程第一期（包括新大樓），投入服務僅約一年已出現電力故障，停電之際，該院手術室剛有一宗手術進行，須中途應變轉到其他手術室進行。事件亦影響昨早約23宗非緊急手術要改期、兩宗改用其他手術室進行，院方表示，已安排承辦商更換故障組件，預計今日可逐步恢復服務。衞生官員昨日只稱，事件並非醫療事故，而是工程技術問題，醫管局將成立調查專組，檢視相關技術問題。議員則轟新大樓啟用短短一年已出現故障，影響市民信心，促請盡快徹查故障原因，並向公眾交代。

廣華醫院周三（19日）晚上公布，該院電力系統當晚約7時發生故障，部分手術室電力供應受影響，經搶修後恢復，歷時約50分鐘，期間有一宗手術需要中途改往電力供應不受影響的手術室進行。據病人家屬指，手術完結後獲醫生告知手術期間曾停電，須替病人臨時縫合傷口，並轉往其他手術室繼續完成手術。他認為手術期間突然停電屬嚴重醫療事故，希望相關部門積極跟進事件。

有留院病人憶述，當時病房響起火警鐘，以及有警告燈亮起，持續近一小時，但電源維持正常，亦未見有疏散行動，病人亦繼續休息；有病人家屬當時正在病房照顧留院的家人，聽到火警鐘聲，由於院方沒有安排疏散，病房內電器亦運作正常，故沒有理會。

院方回覆查詢表示，承辦商初步調查後發現，該院用作第3層備用電力的無間斷電源中，有控制組件出現故障，已於昨日更換故障組件，預計今天可逐步恢復受影響的非緊急手術服務。院方指，手術室的主要電力供應系統及第二層後備發電機維持正常運作，但為慎重起見，仍決定昨日暫停8間手術室運作，全面覆查及維修系統，約23宗原定昨日早上進行的非緊急手術需要改期，兩宗手術則要改用其他手術室進行，均已順利完成。院方已責成承辦商必須盡快修復系統，令電力供應盡快恢復正常，醫管局亦已要求承辦商就事故進行詳細調查及提交報告。

至於事故期間中斷的手術，院方表示醫生昨日發現病人其中一個手術駁口出現滲漏情況，經臨床檢查後，確定屬於該手術已知風險，更換手術室沒有影響病人情況，並已經為病人進行手術處理有關問題。

議員陳凱欣直言，今次事故中有手術中斷，情況非常不理想，而涉事新大樓更只是投入服務約一年，勢必影響公眾對公立醫院的信心。她表示，當局前晚連續發新聞稿公布兩宗醫療事故，兩間涉事醫院均為九龍中聯網的龍頭醫院，但至今仍未見相關醫管局高層向公眾交代事件，促請醫管局盡快調查並交代今次電力事故的成因。

議員梁文廣亦指，廣華醫院新大樓大量引入新資訊科技支援醫療工作，例如5G手術室加強遙距醫療應用等，可靠的電力系統尤其重要，促請院方盡快徹查事件，並提出改善建議，避免同類事件再次發生。

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