投資推廣署助匯菁拓港人才庫　助殘疾人士就業

近年政府着力招商引資「搶人才」，香港作為國際金融及商業中心，致力為企業提供世界級服務及龐大機遇，以滿足他們對ESG（環境、社會及管治）的需求和實現目標。本港亦銳意發展成兼具蓬勃經濟和對環境負責的社會，同時促進社會福祉和提升市民生活質素，藉此成功吸引在澳洲扎根30年的知名非牟利殘疾人士就業服務機構匯菁（WISE Employment），在投資推廣署的協助下來港擴展業務，擴闊本地人才庫。

匯菁於1992年成立，旨在連繫求職者和僱主，以及增強他們的能力。該機構致力推動多元共融，提供廣泛的就業計劃及服務，多年來成功幫助約100萬名求職者找到具有意義的工作機會。透過落戶香港，匯菁不單為求職者帶來正面影響，更為本地整體ESG發展作出貢獻。

匯菁副行政總裁及亞洲區總監Ary Laufer認為，香港能為非政府組織（NGO）提供有利的經營環境。香港擁有先進的基礎設施、完善的法律制度及支援政策，有助NGO展開計劃和活動。Ary指，「留意到香港企業日益重視ESG措施，讓我們有更多機會貢獻自己的專業知識及提供服務，幫助香港的殘疾人士就業及推動共融社會。」

他補充，香港與澳洲的文化亦相近，驅使機構決定進軍香港。兩地的營商手法、專業操守及文化價值觀類近，有助他們將澳洲的各項就業計劃及服務在本地更順利地推行。

匯菁去年在港成立辦事處WISE Inclusion Hong Kong，旨在改善殘疾人士的生活，促進本地的共融職場發展。Ary認為，辦事處將採用非傳統的模式培訓求職者，將他們安排在正常的職場受訓和工作。這方式能夠鼓勵多元共融，支持殘疾人士成長，讓他們於職場上發揮寶貴的技能及天賦。此外，辦事處將不斷豐富計劃內容，並與企業僱主合作，當中包括大型企業及中小企（SME）僱主，藉此擴大區內的服務網絡及影響力。

匯菁人才顧問在香港為企業提供招聘及培訓服務。通過發掘具有新技能的高潛力人才，配對合適的人選，為顧主帶來更大的競爭優勢。

他又指，投資推廣署在他們落戶及擴展香港業務方面提供至關重要的支援，對此表示感謝。該署憑藉龐大的網絡及行業知識，協助他們加強與本地其他服務供應商的合作，提供了為日後發展業務所需的資源及專業知識。

Ary同時認為本港擁有出色的人才庫，稱「香港的人才最令我印象深刻，他們做事勤快、聰明認真、敬業樂業。我在香港招聘新員工的經歷十分良好。」