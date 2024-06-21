9個月大男嬰昏迷送院亡　事隔5年警員父親被控虐兒　准保8.7再訊

一名年約9個月大的男嬰，2019年初在油塘鯉魚門道56號一單位內暈倒，其後證實死亡。事隔5年，任職警察的男嬰父親，現已被停職，被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今（21日）在觀塘裁判法院提訊。被告沒有律師代表，暫時毋須答辯，案件押後至8月7日再訊，被告續准保釋外出。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。控方表示，索取法律意見後，決定以虐兒罪提控。控方準備好答辯，被告今日沒有律師代表，申請押後，以便聘請私人律師及索取文件。裁判官批准，押後至8月7日再訊。被告准以兩萬港元保釋，期間不得離港，須交出旅遊證件，居住報稱住址，及不得直接或間接接觸控方證人。

控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，首尾兩日包括在內，在觀塘鯉魚門道56號油翠苑漾美閣一單位，身為超過16歲而對不足9個月大的姓蔣兒童，負有管養及照顧責任，故意襲擊、虐待或忽略他，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

據相關報道顯示，2019年2月19日凌晨約4時40分，執法部門接獲報案指男嬰昏迷。救護員接報到場，將昏迷男嬰送往聯合醫院治理，其後男嬰被證實死亡。執法人員經調查後，同日拘捕被告。至今年6月19日，被告再次被捕，並正式被落案起訴。

案件編號：KTCC1219/2024