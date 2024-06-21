破73宗騙案涉款逾7千萬元　最大一宗失逾兩千萬

黃大仙區執法人員於本月(6月)期間進行「破標」反科技罪案及騙案行動。執法部門本年度截至5月中接獲1180宗網上求職騙案，暑期臨近騙徒會借機會騙取學生等求職者。執法人員於6月3至20日一連18日展開行動，主要打擊網上求職騙案及科技罪案，共破獲73宗案件涉及款項7354萬元，拘捕114名人士，年齡介乎19至74歲，分別82男32女，報稱職業分別有司機、侍應、家庭煮婦及學生等等。他門涉嫌「欺詐」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)。

而73宗案件中有163名受害人，包括63男100女年齡介乎15至78歲，有學生、工程師及不同介別的專業人士。單一損失金額由1000元至2070萬元不等，當中有三成人士受騙於網上求職騙案。行動中亦搗破一個網上求職騙案集團，拘捕1名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人。人員於3月至5月期間接獲多名市民報案，指有騙徒於社交媒體刊登廣告，訛稱本地知名並有不少分店的集團包括餐飲店、烘焙店、卡拉OＫ等經理，為了招聘廣告更有真確性，騙徒更在招聘廣告上提供店舖負責人的姓名及電話，以作聯絡之用，而當受害人聯絡騙徒後，騙徒會以不同理由如要求他們繳付保證金，又或行政費等理由，要求受害人繳付款項，金額由數千至數萬元不等。當受害人繳付款後，騙徒便會失聯。受害人其後更會發現所謂工作其實並不存在。

香港職業發展服務處高級項目經理王嘉慧作出個案分享，指2023年網上求職騙案數字達3600多宗，損失金額有760多萬元。該處接觸個案中，有青年人曾在不同社交平台、通訊平台都會被加入搵工群組，誤以為可即時返工及搵快錢，大家建立群組從而有機會接觸到不法分子，發生網上求職騙案，有事主更被誘惑買點數卡，跌入網上裸聊、援交等騙案。