酷熱天氣持續　昨日逾1800長者使用平安鐘　其中83人需送院

夏天已至，天氣炎熱，本港過去5日平均氣溫達攝氏30度。昨日(20日)上午9時50分，天文台就發出酷熱天氣警告，提醒市民應慎防中暑；而高溫亦容易令長者感到不適。長者安居協會昨日全日錄得1,825人使用「一線通平安鐘」服務，其中83人需送院接受治療，主要原因包括暈眩及身體痛症。今日(21日)是廿四節氣中的「夏至」，意味已經踏入盛夏，亦是一年中白晝最長而黑夜最短的時間。酷熱天氣警告仍然生效，天文台預料酷熱天氣會持續數天，提醒市民關注長者或慢性病患者的健康狀況。間中致電或探訪他們，並留意其住所通風及空氣調節設備是否運作正常。

天文台於今日正午12時錄得氣溫33度，相對濕度百分之66。由於受副熱帶高壓脊影響，廣東沿岸普遍晴朗及酷熱；預料本港地區下午及今晚大致天晴，下午酷熱，局部地區有一兩陣驟雨，吹輕微至和緩偏南風。天文台提醒，長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。在極端酷熱天氣下，更應時常留意身體健康狀況，確保有充分休息，保持體溫正常，避免身體過份受熱。

另外，天文台預料未來9天氣溫介乎攝氏26至34度，周末大致天晴，而下周一(24日)開始有機會開始下雨，持續至6月30日，間中會有狂風雷暴。預報解釋，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成，並會逐漸靠近海南島至北部灣一帶。在其與副熱帶高壓脊的共同影響下，下周驟雨會增多及有雷暴，天氣亦會維持酷熱。