暑假將至　學生往內地考察實習　議員指一天團倉促倡取消

政府近年積極推動青年人到境外實習或交流，然而早前有報道指，高中公民與社會發展科的內地考察一天團活動，交通時間竟佔去大半。今日(21日)立法會一個委員會會議中，有議員形容有關行程「水過鴨背」，建議取消一天團。亦有議員指不少團體爭相舉辦交流團，或有機會出現資源重疊。當局指一天團是有其需要，不會取消；而不同團體所舉辦的交流活動是按其目標群體而制訂，不虞出現資源重疊的情況。

議員陳月明說十分關注學生的內地考察，盼可有所收穫，而非流於表面，可是早前有報道指，參與公民與社會科內地考察團的學生，一天的考察活動竟然有7小時在巴士內。針對一、兩天團，冀了解政府有何改善措施。她又指香港已有900多間學校已同內地締結姊妹學校，關注內地的學校來港回訪是否踴躍，當局可否提供相關數字。

議員蘇長荣亦指學生坐巴士幾個鐘頭的1天團，其內容是山水旅遊。他認為考察團的內容要充實一些，不宜「水過鴨背」如果是了解或體驗國家成就會更理想，質問局方可否取消1天團。他又留意到一項6500人的內地實習資助計劃，雖有助了解內地職場文化和就業前景，然而本港目前勞動力緊絀，而青年人通過有關實習之後，當局不否掌握到實習結束後會有多少人留在內地就業，回港的又有幾多？

委員會主席馬逢國就指不少交流團的性質類近，目的地亦相似，有可能出現資源重疊。政府在批核資助時，當局會否協調溝通，讓資源更有效運用。

民政及青年事務局青年專員陳瑞緯回覆，指今年公民科有26條路線，一天團只得3個。基本上一般學校沒有特別原因，當局是不會批准一天團的，除非學生是有特殊需要如肢體殘障，或因宗教背景，當局才容許1天團，以便學生回港進行祈禱等等。雖然香港同內地已經締結好多姊妹學校，內地學校是有機會來港，但由於香港生活指數較高，回訪比例較少。

關於6500個名額的實習資助計劃，民政及青年事務局副局長梁宏正解釋是政府資助社會團體舉辦3至6個星期，在內地不同地方就不同專題的進行實習活動，藉此了解職場文化和國家發展。他強調是短期的實習，實習結束後不會留在當地工作，該計劃同「大灣區青年就業計劃」的原意不同。

他說某幾個交流團就去同一個地方，但不同的團，其名額、目標群眾都不同，有些以大學生為主，亦有專注於初中或高中學生的。加上每一個團都有主題和特色，相信資源不會重疊。他又提到今年的措施有所放寬，青年人可1年兩次參加內地的交流資助計劃，例可先到大灣區的內地城市考察，另外又可參加其他團前往西藏。