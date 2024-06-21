YouTube色情片愈揭愈多　東方第21度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，露骨意淫，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現以下5條YouTube影片，今日第21度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進YouTube禍害。今次有影片展示男女性交場面，也有多名女性裸露身體被男攝影師拍攝，部分涉及血腥及矮化女性等具爭議畫面。

檢舉的第1條影片有一對男女以女上男下的姿勢在床上交歡，女子半裸顯露乳房，其交歡動作也相當淫邪，女方與男方激吻，其後女子突然用尖銳的長指甲，劃破男方的肚皮並沾滿鮮血，她更將染血手指放進中口舔，其後更作狀殺死男方，影片最後以男子其實是發噩夢作結。

第2條影片展示全裸女模特兒在床上，起初她由一名女子協助化妝，其後她就獨自演戲，做出各種撩人動作，期間會裸露乳房，也有拿起相機自拍裸照，但她全程用一塊絲質白布遮蔽下體。

第3條影片為一名外貌可人的長髮女模特兒在拍攝造型照，起初穿着全身黑衣的她對着鏡頭擺出各種姿勢，到了中段開始脫去外衣，以黑色內衣褲繼續拍攝，到了尾段才進一步脫去胸圍，露出乳房並躺在床上，拍攝半裸照。

第4條影片同為女模特兒拍攝造型照，她穿着性感內衣褲站在戶外，由男攝影師為她拍照，中段轉了場景在一間屋前，她亦換了一條白色內褲，並無穿上裝，時而按着乳房，時而裸露乳房讓攝影師拍攝其露點照。

第5條影片展示一名金髮女郎全程一絲不掛，在接受男攝影師拍攝2025年日曆照，期間她不但全程展露豐滿的乳房，部分鏡頭也可見到她並無遮蔽的下體，她亦要全裸躺在床上擺出不同姿勢，男攝影師近距離拍攝，讓人想入非非。