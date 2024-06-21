社協促政府制訂住屋安置支援　有序取締劏房

住屋問題一直困擾不少港人，公屋輪候遙遙無期，基層家庭又難捱私樓貴租，只能蝸居劣質劏房。香港社區組織協會今早(21日)出席解決劏房問題工作組諮詢會，指出政府應制訂嚴謹有效法例取締劣質劏房，包括制訂最低住屋標準，以及必須有安置支援，有序地取締籠屋、板房及劏房。

社協指，政府將有條件解決劏房問題，包括將於10個月內訂立「劏房最低居住標準」等，惟劏房戶聽到消息後卻又喜又憂，擔心安置政策不完善，無家可歸，很容易出現像90年代的床位寓所條例政策，但當中卻並不保證居民有安置，最終無法改善住屋環境，故政府如何定義劏房及提供何等配套安置政策將會是重中之重，亦是消滅劏房的先決條件。

至於最低住屋標準，社協指定義必須清晰，並可以操作及易於執行，除了建築物的安全性，亦要考慮到單位的宜居性和住戶負擔能力，建議政府用兩年時間先做立法及全港劏房登記工作，等待簡約公屋及過渡性房屋合共5萬單位齊備，再加上公屋供應量增加、起始租金立法及房屋署的現金津貼配套下，務須在5年內全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作。

社協續指，未來的「劏房最低標準」應是在香港最低的住屋標準，建議日後任何住屋單位，只是在以下居住面積、居住高度、單位設備等9項情況中出現其中3項，即可定義為不符合法定最低住屋標準，並同時以立法方式規管，加強約束力。

除了要有嚴格定義，亦需要有可行的執行機制及安置政策。社協建議，已申請公屋者，可提早3年安置公屋；收入及資產合資格申請公屋但未申請公屋者，均應同時獲安置入住過渡性房屋或簡約公屋；房屋收入及資產輕微超過公屋申請資格者，並無家可歸，則可經社工審批考慮酌情安排以乙類申請入住過渡性房屋或中轉屋。