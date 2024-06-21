反詐騙拘245人涉款5.4億元　七旬婦中假冒官員陷阱　兩年痛失2.6億

針對詐騙案數量持續上升，新界北總區聯同轄下4區執法部門，於本月6日至18日展開代號「馭浪」的反詐騙及洗黑錢行動，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」拘捕164男81女(14至74歲)。被捕人士大部分是傀儡戶口持有人，相信共涉及179宗騙案，涉款高達5.4億港元。案件類型佔最多的是電話騙案，共有54宗，其次的投資騙案及網上求職騙案亦分別有39宗和34宗。

調查人員表示，連串案件當中，最高損失的一宗被騙走2.6億港元。受害人是一名年約70歲的女子，已婚及有子女，報稱商人，她在2022年2月收到騙徒電話，騙徒訛稱自己是內地執法機關人員，並聲稱受害人牽涉一宗洗黑錢案件，需要接受調查，否則會遭到拘捕及檢控。受害人信以為真，為了證明清白，於是對騙徒的指示一一配合。

騙徒首先指示受害人開設6個銀行個人戶口，以及下載一個手機程式，要求她在該程式上輸入新開的銀行戶口號碼及密碼，以協助「審查資金來源」，並承諾審查結束後，如果確認受害人是清白，所有資金會原璧歸趙。受害人在往後持續約2年時間，前後66次將合共2.6億港元存入上述戶口，其中有近半數金錢是向朋友等商借而來。

直至今年1月，騙徒表示審查已完成，相約受害人在本地一銀行外會面，以交還相關財產，惟騙徒始終未有出現，就此失去聯絡。直至此刻，受害人才驚覺受騙，隨即報案。經執法部門調查後，相信受害人的款項被轉帳到44個不同本地戶口，而騙徒為了取得受害人信任，過程中除了不定時用視像方式致電她之外，亦會透過扮演成不同官員，例如法官、移民局人員等，提升騙案的像真度。

人員又指，案中被捕者包括非華裔人士，以及報稱為學生、年齡介乎14至21歲的年輕人，犯罪集團利用他們不熟悉本地法律和心智未成熟的特點，以「搵快錢」作招徠，支付數千港元報酬租借或購買他們的戶口。執法部門提醒，切勿因貪圖小利，租出、借出或賣出個人帳戶，以免招致法律責任，犧牲前程。