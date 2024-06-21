男教師「鹹豬手」撫8女學生胸　今被判囚23個月

在天水圍某小學任教的男教師，被指在校內向8名年齡介乎9歲至12歲的女學生施「鹹豬手」，撫摸她們的胸部位置。該男教師早前承認12項非禮罪，今（21日）在區域法院被判入獄23個月。區院暫委法官香淑嫻引述報告顯示，受害女童受不同程度的創傷，包括不相信他人、抑鬱，甚至想過了結自己生命；沒證據指被告有孌童僻，重犯機會中度低等，不適合再從事與兒童有關的工作。法官批評被告持續犯案，違反誠信。

現年27歲的匿名男被告「Y.M.H.」，畢業於香港教育大學，事發時是小學教師。他原本被控16項非禮罪，最終他承認當中12罪，餘下4罪獲准存檔法庭。就被告承認的12罪，案發於2021年至2022年10月，涉及8名當時9歲至12歲的女童。其中女童Ａ、Ｂ、Ｃ及Ｘ均涉及兩次事件；Ｄ、Ｅ、Ｆ及Ｇ則各涉及一次事件。辯方求情提及，被告在犯案過程中無用暴力，時間不長，亦是隔着校服非禮。被告深感後悔，欲向事主道歉。法官以18個月監禁為所有控罪的量刑起點，考慮到被告認罪及量刑整體性，判他就12罪入獄23個月。

同意案情指，案發期間，被告分別是涉案女童的常識科和數學科教師，被告曾在女童下樓梯、為女童解答問題時或靠在座位休息時，觸碰她們的胸部或接近胸部的位置。部分女童感到不舒服、害怕和惱怒。學校的社工其後得悉有首7名事主被非禮的事，並告知副校長被告與女學生有不當接觸，校方報案求助，被告於2022年11月在機場被捕。女童Ｘ得知其他女同學有類似經歷後，再把遭被告非禮一事告知社工，被告於去年6月再度被捕。

案件編號：DCCC 377,698/2023