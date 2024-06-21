外傭抵港一個月後確診麻風　議員倡完善外傭驗身機制保障僱主

近日有網民在社交平台發文投訴，指新聘請的菲傭工作一星期後便出現皮膚問題，一個月後求醫時被診斷患上麻風病。醫生估計傭工在菲律賓感染。網民質疑外傭來港前必須在原居地驗身，質疑中介疏忽或外傭刻意隱瞞。接獲求助的議員促請港府改善外傭驗身機制，釐定外傭合適身體的準則。

事主早前聘請的外傭在4月24日抵港工作，需要負責照顧事主的兒子，入屋一星期後開始發病，身上出現紅點，初期誤以為外傭皮膚過敏，兩星期後出現手腫腳腫，遂到醫院求醫，上星期被診斷患上麻風病，並稱獲醫生告知早於菲律賓受感染。事主透露一家三口已檢查身體，暫未被傳染，但由於麻風潛伏期長達20年，擔心隨時中招。事主上星期亦獲醫管局醫生證明書，證明女傭因患傳染病，不適合照顧兒童工作。

不過，外傭早前驗身報告顯示為健康及適合擔任家傭工作，該僱主質疑中介疏忽或外傭刻意隱瞞。但外傭堅稱不知自己身體有任何症狀。涉事的僱傭中心表示香港和菲律賓的診所和化驗所並不提供麻風病的檢測服務，正與事主商討處理方案，又提出可在外傭出院後為對方安排住宿，但不作賠償。

接獲僱主求助的議員顏汶羽指，現行政策並未規範外傭職前體檢要求，市面上的驗身套餐所涵蓋的檢查項目大有不同，按照業界常見做法，麻風等許多不同疾病都不屬驗身報告檢測範圍。他指出，港府有必要檢討《標準僱傭合約》完善外傭驗身機制，明確定義「適合擔任家庭傭工一職的體格檢驗」，透過設立外傭體檢項目及體格標準，釐定外傭合適身體的準則。若僱主在外傭抵港後安排的驗身結果，與原居地驗身報告有明顯差異，則應容許僱主提出無條件解約。

他又說，僱主若遇上各種外僱事宜經常投訴無門，甚至不知該向甚麼政府部門或機構投訴。他促設立專責部門「一條龍」處理中介發牌、審批、培訓、巡查，以及僱主查詢與求助等事宜。