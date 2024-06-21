大成小學家長申法援　指停辦未經校董會通過　爭取撤回殺校決定

孔教學院大成小學辦學團體日前突然宣布將於兩年後停辦，身兼小學法團校董會家長校董的家教會主席潘妍均以家長身份代表學生申請法援，質疑主辦團體孔教學院未經法團校董會通過，便決定停辦學校的做法有問題。

潘妍均今午(21日)聯同數名家長到金鐘法律援助處遞交申請表。她指出，法團校董會事前對學校停辦一事並不知情，校董會亦沒與主辦團體開會討論、決議就停辦，形容程序並不正常。作為家長的她擔心事態愈來愈嚴重，會傷害學童成長，因此申請法律援助爭取辦學團體撤回殺校決定。潘早前亦聯同大成小學校長袁潘淑嫻等多名法團校董發布6名校董的聯署信，期望辦團收回停辦決定。

大成小學去年不獲教育局派班，新學年將再獲派班，成功「復活」，但孔教學院在上周六(15日)公布鑑於學生人口持續下跌，將於2025/26學年結束後停辦大成小學。教育局早前宣布介入事件，指辦學團體及法團校董會部分成員在討論過程中出現爭拗，亦未能就過渡方案達成共識，反映學校管理失效，決定委任校董加入法團校董會。

不過該局當時指，辦學團體根據《教育條例》負責訂定學校的抱負及辦學使命；在制訂學校的教育政策方面，向法團校董會作出一般指示；亦賦予辦學團體決定接受政府資助的模式的法定權力。