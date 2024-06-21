茶果嶺VTC新校舍爭議　政府擬增綠化休憩地段

觀塘茶果嶺職業訓練局（VTC）新校舍計劃引起區內爭議多時，項目涉及佔用足球場及整個海濱，引起居民反對。計劃分兩階段進行，前期工程去年由立法會撥款4.6億港元，預計今年開始，明年完成。有議員就指教育局及VTC採納改善茶果嶺VTC新校舍設計方案，增加綠化及海濱休憩地段，為市民提供更多茶果嶺海濱休憩空間。議員表示，今日(21日)會再與教育局及VTC團隊會面，就校舍的設計及營運進行交流。

議員顏汶羽指出，茶果嶺海濱沒有泊車位，最近的港鐵站亦需步行10至15分鐘，期望VTC能開放部分訪客車位及旅遊巴停泊處，讓駕駛者可以更方便地使用海濱設施。他又希望VTC考慮開放樓部分設施，如文康設施、圖書館等予附近居民使用，增進社區共融；並為校舍天台設計加入更多綠化元素，讓其與茶果嶺海濱保持設計上的一致。

VTC計劃於觀塘茶果嶺海濱興建可容納6,000人的新校舍，首階會興建0.87公頃的公共休憩用地，包括5人足球場、戶外籃球場、有蓋觀眾席及附屬設施，並重置石油氣加氣站等；第二階則為興建VTC新校舍、4.5公頃海濱公共休憩用地，以及1公頃公眾用地，目標於2030年完成。