煤氣8月起加價4.8%　料70%住戶每月加少於10元

煤氣早前已預告加價，最新加價幅度出爐。環境及生態局向立法會提交的文件顯示，香港中華煤氣有限公司計劃由今年8月1日起，分別把每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.3港仙，至28.5港仙；保養月費調高0.5至10港元，加幅分別為4.8%及5.3%。煤氣估計加價後，約70%住宅用戶每月煤氣帳單的加幅不會多於10港元。

在煤氣公司優惠計劃下約4.3萬個家庭(包括長者、殘疾人士、低收入及單親家庭)將獲豁免調整標準煤氣費及繼續免交保養月費。該公司又決定未來2年內不會再加價。

煤氣公司解釋，加價是為了應付隨着通貨膨脹而增加的營運成本，尤其是為了應付因燃氣行業技術人員短缺而增加的人力成本，以及在未來數年的龐大資本投資。自2022年8月調整收費至今年的累計通脹率估算約為5%。

該公司又指，在2022年至2023年間的實際投資總額約為19億港元。計及大埔廠房產能提升和可持續發展綠色能源4等新投資項目，中華煤氣預計於2024年及未來五年的資本投資總額將達98億港元。

議員郭偉強認為，煤氣是次加幅尚算溫和，而對上一次加價已在兩年前，「算是適度調整」，理解煤氣公司人力等成本上升，需要追通脹，例如保養月費20年沒調整。不過，在經濟環境不好下，他相信加價難免增加家庭的負擔。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，是次加幅雖然看似不太多，但對於用量較高的中大型酒樓，每月變相加約5,000至6,000港元；小型食肆料亦加約1,500港元。他提到，多個營運成本上漲，例如水費正醞釀加價、管理費亦增加，均對餐廳經營構成壓力，難免要將部分成本轉嫁予食客。但他指現時經濟環境差、港人北上成風，食肆生意尋底下，均不能加幅加價，變相成為「夾心」，期望煤氣能多加支援中小企。