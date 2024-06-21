佐敦華豐大廈三級奪命火　法團承認5宗罪共罰3萬元

佐敦華豐大廈今年4月發生三級火，造成5死40傷。華豐大廈業主立案法團事後被票控「沒有保持消防裝置性能良好」等5罪，違反《消防安全條例》，案件今日(21日)在觀塘裁判法院提堂。法團代表認罪，裁判官就每張傳票各罰款6,000港元，即共罰款3萬港元。

被告華豐大廈業主立案法團面對5罪，其中2項「沒有保持消防裝置性能良好」罪指，被告身為裝置在上述處所內的消防裝置或設備，即火警警報系統，及消防栓/喉轆系統的擁有人沒有保持該消防裝置或設備時刻在有效操作狀態；另外3項「沒有為消防裝置每12個月進行一次檢查」罪則指，被告身為裝置在上述處所內的消防裝置或設備，即手提滅火筒、火警警報系統及消防栓/喉轆系統的擁有人沒有安排註冊承辦商每12個月最少檢查1次該消防裝置或設備。

翻查資料，華豐大廈於1964年落成，樓高16層，約有230個單位，除住宅外，至少有35間持牌賓館，更有劏房、「一樓一」、中醫館和教會等，亦有老牌健身房及武術團體練功房。今年4月10日，大廈一至二樓大堂位置起火，火警其後升為3級，火勢約於兩句半鐘後被救熄。火警中有250人獲救，至少45人送院救治。最終造成5死40傷。

案件編號：KTS 8004-8008/2024