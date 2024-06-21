香港君悅酒店食物中毒增至8宗　涉15人曾食雲呢拿味雪糕

香港君悅酒店三餐廳食物中毒個案增至8宗！衞生署衞生防護中心今日(21日)表示，繼上周三(12日)公布有關個案後，至今共接獲9宗查詢。經調查後，連同早前的3宗個案，防護中心共確立8宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及9男6女，年齡介乎3至42歲。受影響人士均已求醫，當中4人需入院，經治療後已出院，全部病人情況穩定。

其中6名病人的糞便樣本經化驗後，證實帶有沙門氏菌，另有4人的樣本屬同一組別腸炎沙門氏菌。綜合流行病學調查及化驗結果，受影響人士出現的症狀極有可能與進食有關酒店提供的該款雪糕有關。

受影響人士於6月1日或2日於香港君悅酒店內的餐廳進食雲呢拿味雪糕，約15至65小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。食物環境衞生署食物安全中心及環境衞生部人員，於上周二(11日)晚上接獲防護中心通知事件後，已即時派員到有關處所及製作雪糕的廚房調查，並指令有關處所即時暫停製造及出售有關食品，以及進行清洗消毒工作。同時，食安中心亦向餐廳負責人和員工提供食物安全和衞生教育。

防護中心及食環署人員於上周三再次到餐廳及製作雪糕的廚房作進一步視察，並抽取食物樣本作進一步化驗。至今，從有關處所檢取的雪糕和雲呢拿油樣本、環境樣本和工作人員糞便樣本暫時未有檢出沙門氏菌。食環署也會檢視整體調查結果，如有足夠證據會向相關處所持牌人提出檢控。食環署亦派員每日跟進視察，並確認有關處所已暫停製造及出售有關食品。