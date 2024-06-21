劏房工作組拒合法化工廈劏房　團體憂首輪被取締住戶無家可歸

政府去年成立「解決劏房問題」工作組，將於今年8月提出取締劣質劏房的建議。房屋局副局長戴尚誠今日(21日)與34個劏房團體閉門會面，聽取有關意見。有消息指，會上戴尚誠並無提及如何訂定「合法」劏房的面積等具體定義，但就工廈劏房等問題，戴肯定稱不會將「非法變合法」，而對於非法劏房，或亦會將其作為較優先的取締對象處理；至於要如何安置新「N無」人士，即無法申請公屋、簡約公屋及過渡性房屋的劏房戶，戴亦無正面回應，只重申現有的簡約公屋及過渡屋等能解決問題。

閉門會面長達兩小時，今早在香港房屋委員會的總部舉行。有消息人士稱，會面的會議室非常大，但獲邀出席的團體不算多。而今次獲邀的團體大多屬關注劏房戶一方，亦見有零星屬地產代理等的團體代表，但就不見有邀請少數族裔群體，且每個團體的發言時間僅數分鐘，坦言交流時間不足，兩小時會面時間一到戴尚誠已即時離去，回應團體的問題也是「選擇性回覆」。

對於如何安置劏房戶免因取締而被迫「流落街頭」，關注基層住屋聯席及劏房支援連線表示對工作組的做法感驚訝，因工作組堅持透過傳統公屋、過渡屋和簡約公屋便能應對因取締劏房而衍生的安置住屋需要，團體又指現居於劏房等單位的居民約有4成因不同原因而沒有申請公屋，若以政府現時的有資格限制安置方式，去應付沒有資格限制、自由租務市場下的劏房租戶，實在難以應對實際需要，擔心此類新「N無」人士將會淪為取締劣質劏房的犧牲品。

聯席及連線又指，現時有不少劏房戶居住在工廈劏房內，因應當局可能將此類居所列為劣質劏房，他們憂慮自己的居所將會被首輪取締。團體期望，「解決劏房問題」工作組會再舉辦一個開放透明的公眾諮詢會，讓劏房街坊能夠有直接的渠道表達他們對解決劏房問題的看法和關切，並考慮將這些意見納入政策。