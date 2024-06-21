助戒毒青少年重新融入社會　年輕人易受朋輩慫恿吸毒

當今社會節奏過快，不少青少年可能會承受不住壓力而誤入歧途吸食毒品，即使在戒除毒品後，也很可能因為沒有擺脫先前的朋友圈而再次墮入深淵。金鐘扶輪社賽馬會「無毒青年友出路」計劃，就是協助他們能夠重新走上人生正途。計劃師友也分享了他們協助戒毒青少年的親身經歷。

金鐘扶輪社創社社長胡曉明表示，計劃是幫助已戒毒青少年在戒毒後能夠重新融入社會，避免復吸。師友阿智表示，自己是14年前計劃成立之初的師友之一，自己參加之初也是希望能夠做多一些事幫助更多的人，阿智坦言，自己也曾不是一個值得表揚的人，是在之後遇到了一些機遇才得到了轉變，至此他相信年輕人只要能發掘到其閃光點，都能被引領走向正途。

阿智表示，自己首個接觸的年輕人當時只有16嵗，剛開始接觸時他十分迷茫、內向、不願交流及對大部分事物都失去了興趣，起初也表現了對計劃的抗拒，自己很難才與其建立了信任關係。後面經過了一系列活動，阿智原以為一切向好發展時，怎知年輕人卻突然失聯，之後發現原來是再次因吸毒被捕。阿智還表示，在等到他出來時重新溝通，該年輕人才坦言，自己只有之前圈子的朋友，重新吸毒也是因為朋友的攛掇。不過之後在阿智的鼓勵下，與之前的朋友斷開了聯絡，現在他已經是一個餐廳的廚師，與阿智仍然有著聯絡。