擬准非永久填海最長8年　海濱委主席冀發展局解釋理據

本港在1997年曾通過《保護海港條例》。港府在去年擬修訂條例，建議符合指定條件的工程可獲批出豁免，原定去年提出的建議沒有規定非永久性填海的總時長，惟在諮詢後改為最多7年及延期一年。海濱事務委員會主席吳永順認為「7+1」方案較以往肯定，但時間仍屬偏長，且對海濱干擾大，希望政府解釋背後理據。

吳永順表示，雖然新的「7+1」方案合共有8年時間，但這已是「終極」，對比起原先沒有最長時間的有更多肯定性；但他仍認同工程時長應「愈短愈好」，因8年時間很長，在如此長時間下對海濱的干擾不太理想，坦言3年或是7年是隨便訂立、或是有真實個案作支持，需要再聽政府解釋。

至於新建議下，修例建議豁免14類改善海港的構築物，例如單車徑、觀景台等，若修例後則可推展海濱工程，包括在銅鑼灣和灣仔海濱將海岸台階延伸至水中等。吳永順對此表示歡迎，他指此類修定能令海濱更暢達，認為若現行法例裹足不前，根本不會多想能不能進行此類工程。

港府去年曾建議，若屬新增的海港改善工程，填海面積不超過法定上限，且獲得財政司司長批准，可獲豁免於「不可填海推定」，公眾諮詢已於去年完成，預計會在6月26日諮詢海濱事務委員會。