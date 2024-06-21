兒被氹投資股票遇騙仍堅信　父墊支300萬手續費凍過水

澳門騙案不絕，當地執法部門今日(21日)公布，兩名男子不慎墮入股票投資陷阱，各自落重本投入並曾被知會獲利，但當要求取款時卻遭百般刁難及索款，其中一名事主更在父親墊支300萬港元的各項巨額費用後仍不得要領，其父親懷疑受騙報案，惟事主仍堅信對方拒報案。兩宗個案共涉款520萬澳門元。

首宗個案由一名澳門男長者昨日(20日)報案揭發，他聲稱兒子早前在網上認識一名自稱來自馬來西亞的陌生男子，並在對方介紹下出資100萬港元本金投資馬來西亞股票。直至本月初，該男子向報案人兒子聲稱「投資」獲利，連本帶利滾存至折合約600萬港元。

事主兒子其後要求提現，惟男網友卻以「印花稅」、「手續費」等為由多次索款，而報案人協助兒子先後向對方支付300萬港元後仍無法提現，懷疑被騙而報案，報稱損失300萬港元。至於100萬港元本金為何未納入損失，澳門執法部門表示事主兒子對該男子深信不疑而拒絕報案，當局亦未能確定事主兒子是否曾經投資，故未將該本金納入損失金額。

另一案件事主為45歲澳門男子，他經電話通訊軟件於今年4月上旬收到陌生訊息，對方聲稱有「投資心得」能夠賺錢，事主未疑有詐，在上月13日按對方要求下載一款名為「幣安」的軟件並存入220萬澳門元用作「股票投資」。直至近日平台帳戶顯示賺錢，事主遂要求提現但被「客服」索款150萬澳門元作為稅金，事主懷疑被騙報案。