認同部分的士服務令人失望　運輸局冀業界「爭氣」

運輸署擬發出5個或以下的的士車隊牌照，在申請期內共收到15份申請，預計會於今年7月內公布申請結果。運輸及物流局局長林世雄認同部分的士司機服務令人失望，因此非常關注的士服務，希望業界「爭氣」做得更好，亦期望的士車隊能帶來新面貌；另外，規管非法網約車研究進入尾聲，將與業界及持份者討論，考慮是否向網約車發牌。

林世雄今日(22日)在電台節目表示，現時大多的士屬「單頭」，要投訴不容易。他有信心的士車隊可提升服務質素，的士車隊對的士的新舊程度、管理水平、投訴處理、司機培訓等都有要求，亦規定車內的攝錄裝置及付款平台，運輸署會在「出行易」網頁及應用程式整合各個車隊的網約平台，同時會監管，亦有權可將車隊除牌。林相信，的士車隊做得好，對其他的士會造成壓力，以服務爭取生意。他提到，會視乎業界反應再考慮會否增加車隊數量。

對於非法網約車問題，林世雄表示正檢視法例，規管方案的研究進入尾聲，預計下月將研究結果與議員和業界及持份者分享，再聽取意見以勾劃未來路向，包括考慮是否向網約車發牌或檢視相關平台如何合乎法規。另外，林世雄指，上月與紅色小巴業界討論，他們對轉型為綠色小巴反應正面，諮詢時提出很多積極意見。