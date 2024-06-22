黃竹坑站THE SOUTHSIDE逾百商戶全面開業　港島南區消閒新熱點

THE SOUTHSIDE繼去年12月首階段試業後，5層商舖樓層亦正式全部開放，總樓面面積近51萬方呎。商場秉承「以人為本」宗旨，制定商戶組合照顧到居民及區內上班族的需要，商場匯聚約130間商戶，包括南區首家大型社區精品超市city’super neighbourhood，提供一系列日常食材，更貼近居民生活。商場更開設黃竹坑首間戲院—英皇戲院，設有四間獨立影院，提供優質觀賞體驗。

商場亦匯聚超過35間食肆及零售美食商戶，包括香港首間擁有澳洲自家牧場漢堡店N+Burger、首次登陸港島區的日本抹茶店nana's green tea、人氣打卡咖啡店NOC Coffee、以及即將登場的米芝蓮一星拉麵店金色不如帰、經濟實惠的Brass Spoon等，帶來更多元化的美食佳餚，勢必成為南區的美食集中地。

THE SOUTHSIDE亦貫徹可持續發展概念，所提供超過230個停車位，全部配備電動車充電設施。商場位於南朗山道的入口更設有超過14,000方呎的公共休憩空間，顧客更可攜帶寵物到休憩空間散步玩樂，商場更提供寵物車借用服務。

與此同時，港鐵一直致力提升配套，惠及民生，THE SOUTHSIDE黃竹坑站新增的B出入口經已啟用，連同現有的黃竹坑站B出入口，商場與車站無縫連接，商場亦特設24小時通道，供住戶全天候出入。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，自南港島綫通車以來，鐵路網絡貫通全港18區，黃竹坑人流及經濟發展日益增長，更多企業相繼進駐，讓黃竹坑由工業區慢慢演變為商貿區。港鐵更不斷建設社區，黃竹坑站及車廠上蓋的住宅陸續落成入伙，已全面試業的THE SOUTHSIDE，為南區提供一個舒適多元、四通八達的行人通道及社區設施，增添區內活力，更能連繫社區，足見港鐵對促進社區蓬勃發展所帶來的貢獻。

此外，THE SOUTHSIDE特別推出「Shop and Win」推廣活動，即日起至7月20日，凡於商場消費滿500港元或以上，即可參加「即抽即中獎」一次，有機會獲得大獎450萬MTR分，以換領免費港鐵車票、港鐵商場電子禮券及各式禮品，還有其他電子優惠券獎賞。