參與理大「圍魏救趙」行動　8人暴動罪成　今被判監37至50個月

2019年反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區製造衝突，最終有213人被捕。當中9人被控暴動罪，其中5人認罪，3人受審後被定罪，一人罪脫。8名罪成被告今在西九龍法院（暫代區院）被判入獄37至50個月。

8名被告罪成當中，陳力圖（25歲）、鄭子峰（27歲）及何頌賢（24歲）是經審訊後被定罪，其餘5人則認罪，他們是區啟泰（29歲）、陳俊宇（26歲）、陳建希（22歲）、陳國庭（22歲）及何家堯（29歲）。其中區啟泰案發時是消防處救護員。8人同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。本案本來尚有被告鍾子杰（32歲），他受審後獲判無罪。

法官判刑時指，示威者跟執法人員對歭，若執法人員不圍捕，示威者未必會散去。是次暴動歷時約50分鐘，導致公共設施破壞，對附近居民造成影響。法官考慮到今次暴動規模、人數等因素，決定以54個月監禁作量刑起點，雖然本案沒有不合理延誤，但因受疫情影響重新排期，故額外減刑；另因部分被告年紀等因素減刑，判8人入獄37至50個月。

案件編號：DCCC 442/2021