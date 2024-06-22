程鼎一盼香港以好客態度迎旅客　促的士接受電子支付

港府出力吸旅客。有旅客對香港的印象是沒有禮貌，旅發局總幹事程鼎一認為，港人較重視效率，希望大家做多一步，以好客態度迎接旅客；認為香港要急起直追，包括的士接受多種電子支付方式，又指「小紅書」上有超過9成半介紹香港的內容均屬正面。

程鼎一今早(22日)透過電台節目表示，現時網購方便，較少旅客為購物特意出遊，全球旅客的旅遊模式均有改變，以重視體驗，「打卡」、深度遊等為主，而本港近年新增不少景點，包括西九文化區、香港故宮文化博物館、迪士尼「魔雪奇緣世界」等，郊外景色亦有吸引力。旅發局透過邀請外界來港體驗「眼見為實」，證明本港仍然有吸引力，自開關以來與「小紅書」等內地平台合作，邀請博主來港，推廣「城市漫步」。

程鼎一指，訪港東南亞旅客回升速度特別快，不同航空公司已增加航班，相信在年底，長途客尤其歐美地區的旅客人數會恢復得較好。旅發局現時針對長途客的宣傳策略是推廣大型盛事，吸引他們到港參與，並延長留港時間。因應夏季旅遊旺季，旅發局提供不同優惠，詳情稍後公布。另外，旅發局會配合多啦A夢主題活動，包括會在10個地點設置「隨意門」，讓市民及旅客「打卡」。