深圳15項措施優化口岸　擬設無行李通道加快通關

廣東省深圳市口岸辦周二（18日）發布《深圳口岸提升美譽度專項行動方案》，從基礎設施項目建設、建立更便利的通關模式、提升口岸經濟價值與輻射帶動能級、實現口岸建設運行與深港城市發展有機融合等5個方面，提出15條具體舉措。當中包括在具備條件的口岸設置「無行李通道」或「小件行李通道」，動態優化通關流程和通關流線，減少旅客排隊等候時間。

深圳將深化口岸「淨、暢、寧、美」專項行動，優化口岸出入境通行標識指引，更新口岸現場旅客及車輛查驗場地通道電子顯示屏，為旅客提供乾淨、順暢、安寧、美麗的整體通關環境。同時，有序推進深圳陸路口岸功能完善及安全隱患整治一期工程，推動口岸查驗基礎設施設備升級改造，完成深圳灣口岸、蓮塘口岸查驗台新建及改造項目，便利外貿企業更順暢通關。此外，優化跨境直通巴士上落客停靠點，增設口岸周邊的士接駁站和網約車統一停靠點，採取增設專用道等措施保障巴士優先通行。

通關方面，該方案要求加強深港通關保障協同，依託智能客流分析系統和口岸聯勤聯動機制、深港聯席會議機制，設置旅客等待超時提醒，協調深港雙方根據客流實際情況及時加開查驗通道，進一步便利港澳與內地居民出入境。方案亦要求，豐富口岸接駁專線、消費文旅專線，鼓勵口岸所在轄區政府、購物中心、商業綜合體營運主體繼續開設及優化由口岸直達商圈、景點等入境旅客熱門打卡點的巴士線路。同時，優化口岸周邊支付環境，推動商戶具備受理現金、境外銀行卡、數字人民幣功能，並加強境外旅客購物離境退稅政策宣傳力度，在具備條件的口岸增設離境退稅點。