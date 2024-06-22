與香港聯合緝毒　深圳一年繳獲1.12噸毒品

廣東深圳海關緝私局周六（22日）舉辦新聞發布會，指去年6月26日以來，該局偵獲265宗走私毒品案件，繳獲可卡因、冰毒等1.12噸毒品。其中該部門與香港海關聯合開展「10·23」緝毒專項行動，繳獲621公斤可卡因，是深圳海關緝私局成立以來自主發現線索並追查破獲的最大宗毒品走私案。

會上提及，深圳海關緝私局去年10月與香港海關聯合行動，破獲一宗利用貨櫃內木方夾藏方式實施跨國毒品走私案件，香港海關在當地逮捕兩名香港疑犯。該局隨後聯合香港海關循線追查，於上月在香港某倉庫再次查獲264公斤冰毒，逮捕兩名外籍疑犯，最終徹底斬斷這條跨國毒品走私渠道。

深圳海關緝私局另通報其他案例，去年8月中旬截獲一個由美洲經上海到深圳、申報品名為變壓器的速遞包裹，在變壓器中查獲6.9公斤可卡因。調查發現，該變壓器的最終目的地為香港，遂通報香港海關啟動聯合調查機制。香港海關同年8月根據線索鎖定一名取包裹的外籍女子，在其隨身行李內繳獲約3公斤冰毒。深圳海關緝私局聯合香港海關開展的「雲戰—斷流」緝毒專項行動入選去年全國海關打擊毒品走私十大典型案例之首，其中繳獲來自美洲地區的冰毒、可卡因等2.1噸毒品，逮捕6名走私販毒人員。