援交及裸聊騙案上月錄417宗　40%受害者屬21至30歲年輕人

所謂色字頭上一把刀，年輕人無疑是對網絡的了解及使用率均較高的一群，相對亦更易接觸與性相關的話題或內容，從而墮入騙徒陷阱。而執法部門昨日(21日)在社交媒體平台上公布的一項數據顯示，21至30歲的年輕人是網絡騙案的一大受害人群體，僅在今年5月，4種常見的網絡騙案共達1,702宗，其中援交及裸聊的騙案受害人便有40%為21至30歲的年輕群體。不過有網民則表示騙案無分性別或年齡，所有人都應保持警惕。

數據顯示，5月「中伏」案件當中網上購物騙案達到937宗，其中受害人有26%是21至30歲的年輕人；網上求職騙案則有348宗，受害人中21至30歲群體佔比同樣達26%。執法部門表示，網購蔚然成風，亦同時成為騙徒的狩獵場，呼籲大眾不想成為下個獵物，在過數前應先查閱賣家背景、過往的買家評論，以及核實資料無誤等方可能避免風險。

此外，援交及裸聊騙案在上月分別錄得225宗及192宗，21至30歲年輕受害者同樣達40%。執法部門表示，青少年血氣方剛，容易受網上色情資訊迷惑，誤墮騙局，提醒年輕一代謹記遠離不良資訊、不過數、不買點數卡及不在鏡頭前裸露就萬無一失。對此有網民則認為詐騙案件無分男女老幼，並非年輕人就一定不被騙，只是還未遇到適合的詐騙手段。