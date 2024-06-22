「煥居」計劃2.0開幕　設木工家居維修體驗攤位

香港聖公會麥理浩夫人中心推出「煥居」計劃2.0，協助劏房戶解決搬遷問題。計劃今日(22日)開幕，現場設有木工、家居維修及搬遷的體驗攤位，讓街訪體驗打造木工及搬遷技巧等。中心總幹事吳煜明表示，葵青區有很多劏房戶，計劃目的是連繫區內有心人，找尋不同合作夥伴，協助區內劏房戶搬遷及應付生活所需，安居樂業。

中心設立「煥居生活館」及「煥居義氣搬遷司機支援平台」，協助劏房戶解決搬遷問題。吳煜明指，生活館教授更換鎖匙等技能，令劏房戶毋須再花費金錢找開鎖匠處理，學懂後更可轉教他人。

生活館亦培訓了10位劏房居民成為「煥居匠人」及「煥居KOL」，為同路人及街坊傳授搬運、維修及製作傢俬的技能。平台則共有20間搬屋公司及司機，以優惠價5折至8折收費，為逾100個劏房戶提供搬遷支援，紓解他們的經濟困難。

劏房戶伍婆婆指，已使用「義氣司機」服務3次，曾由筲箕灣到葵涌，再搬回筲箕灣，但司機都很好，沒有收錢。另有居住5年劏房的「煥居匠人」指，劏房環境擠迫，較難買到大小合適的家具，學習木工後，自行製作了一些置物架在家使用，節省不少支出。