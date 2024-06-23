物品跌落路軌　勿自行入內拾取

在月台候車或上落車期間，不小心把身上物件跌落路軌，曾有乘客眼見列車已離站，或會自行跳入路軌拾取。港鐵公司總車務經理-東鐵綫胡棨灝提醒，乘客應找職員幫忙，千萬不要自恃「身手矯健」，隨便進入月台。對於拾取跌落路軌的物件，他強調以安全第一，不想影響整體車務運作，同時着重與乘客溝通，關顧遺失物品對乘客的影響，從中取得平衡。

胡棨灝表示，乘客進入路軌執東西，雖非每日發生，但公司非常重視，直言「任何人進入路軌我哋都好緊張。」他提到，部分乘客見到列車離開，自恃「身手矯健」，認為自己「落去執完返上嚟都冇人知」，其實員工可透過視頻偵測系統，識別相關乘客，有時亦需要即時制止列車進站。「我哋成日呼籲，如果跌咗嘢落路軌，都係搵職員幫手，千祈唔好自己走落去。」

入職一年多的薛兆衡表示，偶爾會見到有乘客試圖進入路軌，大部是有物件跌落路軌，他們通常會站出黃線注視路軌。他一般會主動提醒乘客不要進入路軌，並了解對方跌了甚麼物件，再找其他職員處理。「通常乘客好想自己落去執，但我哋一定會阻止，因為列車班次較為頻密，我哋會盡快搵同事幫手執。」

被問到要多久才能取回跌落路軌的物件，胡棨灝稱，公司處理相對靈活，視乎相關物件的類型，以籃球為例，因會影響列車運作，「要即時去執，就算停車都要執。」至於體積較小的物件，例如耳機等，員工會與乘客溝通，希望對方能理解，待非繁忙時間甚至夜晚收車後，才找職員到路軌拾回。