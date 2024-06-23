護理系生車站兼職　救圖自殺乘客一命

去年11月，港鐵兼職車站助理薛兆衡，成功阻止一名企圖跳軌的女乘客。作為護理系學生，平日在醫院見盡病人努力求生，然而，在月台當值期間，卻親眼見到有乘客萌輕生念頭，他直言「好大感觸」，期望盡己之力，協助對方渡過當下困難，振作起來。

薛兆衡是護理系大學二年級學生，去年3月任職兼職車站助理，起初只是想在空餘時間賺取零用錢，能夠幫人卻是意料之外。他憶述，去年11月傍晚時分，於粉嶺站一號月台當值，當時正值下班高峰期，月台人頭湧湧，突然發現一名中年女士，一直在黃線外徘徊、逗留，「叫過佢幾次返回黃線後面嘅安全位置，佢都冇理。」在通知當值站長的同時，亦在適當的距離密切留意對方的行為。

他回想，當時是傍晚時分，列車班次較密，眼見列車快要進站，「我就即刻將嗰個女乘客拉回安全位置……嗰一刻實在太緊急，當時就好擔心，如果嗰刻我喺佢附近我都唔幫佢嘅話，我相信對佢嘅生命安全有影響。」 薛兆衡說，當時該名女乘客情緒激動，不停掙扎大叫「做乜唔比我死啊」，其後亦有其他同事趕到，協助安撫、陪伴，最後女乘客在平伏情緒後，自行離開車站。

是次事件令薛兆衡深有感觸，作為護理系學生，平日在醫院見盡病人努力求生，他指出，不少住院病人本身行得走得，突然之間因為身體情況需要臥床，但他們均積極接受治療，期望盡快康復出院。「嗰次見到有乘客有輕生想法，就有好大感觸……希望可以幫到佢哋，渡過嗰一刻困難，之後可以重新面對。」