東鐵綫推安全良策防墮軌險象　港鐵4招保障乘客

就港鐵東鐵綫過往曾發生乘客墮軌事件，港鐵公司向本報記者表示，一直着重月台安全及運作，採用不同方法保障乘客，包括積極推進去年起在東鐵綫展開月台閘門安裝工程、加強員工培訓以提升員工警覺、引入視頻偵測技術協助員工監察月台情況。同時，港鐵亦與其他社福機構合作，在車站不定時擺攤推廣正能量，去年在不同港鐵站舉辦68場擺攤。

港鐵公司總車務經理-東鐵綫胡棨灝表示，東鐵綫自動月台閘門安裝工程去年5月正式開始，截至今年6月，共有6個車站完成安裝工程，包括馬場、落馬洲、上水、沙田、大埔墟及大圍站；現有4個車站正進行相關工程，包括粉嶺、火炭、太和及九龍塘站，預料將於今年底完成9個車站月台閘門的安裝，最快明年完成全部13個車站月台的閘門安裝。

問到安裝閘門後會否有助減少乘客墮軌意外，胡棨灝強調，保障月台安全是一個整體，安裝月台閘門以外，港鐵亦有連串措施配合，包括月台廣播、海報提示等，又加強培訓，提升前線員工的警覺性。他表示，因應東鐵綫的獨特環境，尤其關注行為異常或情緒不穩的乘客，例如長時間在月台逗留，但無乘車意欲；長時間哭泣或麻木地望着某處，以至醉酒、身體不適等乘客。他續指，公司特別向臨床心理學家、社福機構等不同團體諮詢意見，了解如何識別及幫助有需要的乘客，並為前線員工安排訓練，藉此提高員工處理事件的信心。

東鐵綫人來人往，前線員工如何發現疑似身體不適或情緒低落的乘客？胡棨灝表示，公司會視乎月台的繁忙程度安排當值人手，繁忙時間可能多達十多人。同時，公司亦引入不同的工具協助員工，例如去年9月起啟用的視頻偵測系統，協助員工發現乘客有否超越黃線或進入路軌範圍等。

他介紹，視頻偵測系統利用月台原有的閉路電視系統，加入人工智能即時分析閉路電視影像；若影像符合特定條件，包括乘客倒地、超越黃線、進入路軌等，系統會同步向控制室及當值月台員工發出警報加以提醒，控制室會即時查看影像，了解是否有人或異物進入路軌或其他情況發生，而月台員工亦會視乎情況按動緊急制，阻止列車進站。

若不幸發生墮軌事件，港鐵亦會向員工提供心理支援。胡棨灝表示，無論任何重大事情，只要對同事造成情緒影響，公司會在工作安排上作適當調整，絕對不會強迫同事即時返回原有崗位等。同時，公司亦提供支援熱線，讓員工打電話求助，由合作機構的專業輔導人員，協助員工處理事件。

胡棨灝又指，要防止有人跳軌輕生，不能單靠港鐵獨力完成，所以找來社福機構，包括新生精神康復會、香港撒瑪利亞防止自殺會及東華心靈幹線，在東鐵綫的車站，不定時擺放情緒支援站，協助宣傳關注精神健康，或提供簡單的壓力測試，為乘客提供即時服務；去年在不同港鐵站舉辦68場擺攤。他續指，公司約5年前開始與社福機構合作，由最初的溝通、諮詢，到現時在車站擺攤檔、張貼精神健康宣傳品等，希望提升乘客以至整個社區對精神健康方面的關注。