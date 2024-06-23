粉嶺毆斃女友命案　女死者曾向鄰居借錢行為異常

粉嶺上周五(21日)發生毆斃女友命案，案發單位今日(23日)鐵閘仍繫上鐵鏈。死者為獨居華心邨華勉樓一個低層單位的姓陳(56歲)女戶主，據其姓楊鄰居表示，女事主領取綜援，居住上址10多年，惟行為異常，眼神空洞。她曾向楊多次借錢，每次金額約3、4百港元，一直都有借有還，但到後來楊男便不願再借。

楊指女事主身形肥胖，而涉案男子為新男友，不曾聽聞二人發生爭執，但女事主的前任男友身材魁梧，性格暴躁，單位不時傳出「打打殺殺」吵鬧聲音。憶述女事主曾於今年初，被前男友趁其洗澡偷走銀包手耭，要求鄰居協助報案，最後向大廈保安求助。當時執法人員拘捕其前男友並押返單位搜證。

另外，女事主曾到楊單位要求借用浴室洗澡，楊拒絕要求，擔心對方入屋除衫稱被非禮的話，就難以澄清。

事發於上周五下午，女死者的姓梁(59歲)男友懷疑女死者取走其身份證，登上對方寓所尋找並興師問罪。期間二人大打出手，女友疑遭連番拳毆後倒地毫無反應，更被以為「詐死」而未予理會。至昨日(22日)下午，梁男赫見女友紋風未動始報案，惟她已被證實當場死亡。梁男涉嫌「謀殺」被捕。