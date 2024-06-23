鵬程奮進堅毅獎學金擴大規模　支援長期病患及基層兒童學習

香港兒科醫學會去年成立「鵬程奮進堅毅獎學金」，支援長期病患或基層兒童學習，今屆擴大規模，得獎者由去年20名，增至120至150名。獎學金由約1萬港，提升至1.5萬港元至2萬港元，報名將於本周三截止。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強今日(23日)在電台節目表示，基層兒童面對發展障礙，需要社會支援，他們在過去幾年面對非常困難的環境，特別在新冠疫情期間停課，家庭經濟亦遇到困難，而部分獲探訪的特殊學校連基本設施都不足夠。

葉續稱，報名人全部由最熟悉學童的專業人士包括老師、醫生或護士等推介，再獲邀聊天。他期望透過獎學金減輕相關家庭經濟負擔，並鼓勵兒童發揮潛能。他指在醫院工作時曾見患病坐輪椅的年幼病人，仍然嘗試做運動和寫書，寄語年輕人遇困難不應放棄。他同時感謝獎學金發言人、演員梁朝偉捐款約300萬港元，另捐贈一幅已故法籍華裔藝術家趙無極作品，幫助推動項目運行。

梁朝偉在同一個電台節目表示，希望引起社會更加多人對有需要兒童的關注，獲獎學金支援的兒童，都以正面堅毅精神面對困難，即使患病亦沒有放棄，甚至有兒童計劃將部分獎學金回饋母校，令人感動。