外傭墮網貸陷阱累僱主被恐嚇　議員指當局介入後涉事公司願賠償

協會和中介公司早前展示受害人被騷擾及家居遭淋紅油的相片。

網騙猖獗，有議員及協會早前收到外傭僱主求助，公開不少外傭墮入網貸諮詢變批核陷阱，連累僱主包括被合成不雅照片等追債招數恐嚇，當中有個案涉款逾10萬港元。有議員指在執法人員及當局介入後，個案涉及的貸款公司近日向公眾致歉，並指會向受害人賠償，但該議員認為長遠而言，應立法規管外傭借貸。

議員梁熙指本月初協助一批外傭僱主的求助個案，有外傭疑向網上財務公司僅作諮詢及提供資料後，財務公司隨即存入款項，要求兩周後連本帶利還款，涉款最多個案達10萬港元。若拒絕還款，貸款公司會把其僱主的家庭照，捏造成色情照片，威脅僱主代還款，亦有僱主住所被淋紅油、受言語恐嚇等。

他指出，雖然貸款公司Xpays表示不良手法與外判公司有關，已即時解約並稱會賠償，亦容許相關個案延期還款，惟過程中已令外傭僱主及家人造成傷害及陰影，非賠償可以彌補。

他認為外傭借貸問題一直困擾僱主，呼籲貸款公司自律，手法需合規，否則迫使政府規管，而當局亦可參考新加坡等地做法，按相關外傭收入設立貸款上限，同時又呼籲僱主提醒外傭，不要向財務公司作所謂的諮詢及提供資料，提高防詐騙認知。