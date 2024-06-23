港投公司明與百圖生科簽協議　政府冀更多創企業落戶拓市場

首屆「」明日(24日))在香港舉行，港投公司將在峰會上與一間生命科學人工智能(AI)大模型公司簽署戰略合作協議，而這間公司將宣布在港設立他們在全球首個生物計算創新中心。財金官員指愈來愈多創科企業選擇落戶和扎根香港，希望深耕科研、開發創新技術應用場景、加快專利轉化，以至開拓更廣闊的市場及國際交流合作。

包括人工智能、生命科技等領域的國際專家、學者和行業代表，將在峰會上共同探索生物計算的發展機遇。財金官員今日(23日)在網誌中指出，峰會的籌辦是源自香港投資管理有限公司的投資驅動策略，而港投公司屆時將與百圖生科(BioMap)簽署戰略合作協議，並將在港設立的生物計算創新中心，團隊將在醫藥及健康、綠色科技、工業創新等範疇加速研究及成果轉化，並提供更多優質的就業及實習機會。

該官員又指生物計算的應用場景廣闊，除了加速新藥研發以改善人類健康，也可以加快綠色科技創新，貢獻全球的可持續發展。他續稱無論是人工智能在行業的垂直應用，抑或用於跨範疇平台，香港都是助力發展的理想平台。

隨着愈來愈多創科企業選擇落戶和扎根香港，該官員希望深耕科研、開發創新技術應用場景、加快專利轉化，以至開拓更廣闊的市場及國際交流合作，又指香港具有各項獨特的優勢，正好讓這些企業更好發揮自身所長，也讓香港創科產業生態圈更蓬勃發展。