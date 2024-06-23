政府不能再靠救火做市集擺地攤　議員促制訂旅遊經濟策略

經濟復甦緩慢，又面對逾千億港元龐大財政赤字，外界批評政府力谷夜經濟及18區日夜繽紛是藥石亂投。有議員指政府近日常把把人氣變財氣，但實際上旺丁未必旺財，又指踏入今年下半年，疫情已不能再掛在口邊，要從復甦進入鞏固階段，而政府要擔當的角色再不是走進街頭巷尾救火，像旅遊公司辦市集地攤，而是政府要把旅遊系統地發展，並制訂相關的經濟策略。

議員江玉歡今日(23日)在社交平台貼文，指日前游走尖沙咀，街上遊客非常多，不同的商舖各出奇謀招生意，也有食肆門外排長龍，但她的感覺是整體商舖賺錢不易，旺丁容易旺財難，有人氣就有財氣這句話不可以說是錯，問題在於人氣能製造財氣的比例、怎樣在吸引人氣時還能保持及發揮我們的特色和優勢、怎樣管理不斷上升的人氣、怎樣能令人氣延續及提升至賺到錢的水平、怎樣令市民大眾感受到人氣加財氣。

她表示，昨晚在電話屏幕上看到Wellness Singapore 的推廣，未來3周新加坡用健康為主題，夥拍各行業推廣與健康生活有關的旅遊主題。這種將零散的小項目集結成一個主題月來推廣也有其好處，至少在推廣上增加力度，也容易令不同私人企業容易參與。

又以澳洲新南威爾士州的遊客經濟策略願景2030為例，指從2010左右開始，新南威爾士州便大力拓展旅遊經濟，當時悉尼有2013旅遊業行動計劃。在疫情期間，當地的旅遊及經濟局制訂了旅遊經濟策略2030，將疫後至2030年分成3個階段：2022至2024復甦期、2024-2027鞏固期及2027至2030的飛躍期。當地有旅遊經濟2030的整體策略（Visitor Economy Strategy)，設下策略、願景、目標、挑戰、焦點、行動、指標量度及檢討等多方面，每項皆附以科學的分析和數據。而在2022至2024年的復甦階段完結後，在進入鞏固階段前，當地做了一個階段性的諮詢，聆聽業界及市民對第一階段的反應，及對第二階段的期望及建議。

她指夜市其實只是香港旅遊的一個小部分，重點是對旅遊的長遠策略及願景，再配以有深度的目的地發展、目的地管理及目的地推廣行動，制訂焦點及優先次序，再加上定期的指標審核機制。

踏入2024年下半年，她認為疫情已不能再掛在口邊，香港也應從復甦進入鞏固階段，而政府要擔當的角色，再不是走進街頭巷尾救火，像旅遊公司辦市集地攤，而是可以在策略上做大腦和推動者的角色。她指發展旅遊業不難，香港一直以來也在進行，難度及盲點在於怎樣在充滿挑戰及機遇下，將旅遊業有系統地發展，及把它上升及結合到經濟層面上。

她指其他地方已把Tourism 提升至Visitor economy，當中不無道理。與其說有人就有錢，將焦點放在遊客的數量，她認為可試試換轉來看，將重點放在經濟，當經濟框架、遊客基建及發展能力強的時候，吸引到港的消費人群數量及消費模式也會不同。她又指重點放在人氣，抑或財氣，產生的後果可能很不一樣。