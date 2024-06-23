當局加推發展項目增土地供應　指將以人為本支援受影響人士

政府近年因應社會需要，加快推展各個發展項目以增加土地供應。就涉及收地，發展局及相關部門近年優化不同類別受影響人士的安置補償安排，發展局助理秘書長（地政）謝善恆指，於2018年引入了免經濟審查的安置選項，以及放寬搬遷津貼的申請資格等，於2022年改善了土地業權人及業務經營者的特惠補償制度，過去數年亦提升了耕作農戶及禽畜農戶的特惠津貼額等。在實地執行方面，政府積極加強與受影響人士的聯繫提早發放資訊，增加透明度，例如由地政總署設立社區聯絡服務隊，促進與受影響人士的第一身溝通。

針對工程項目範圍內受影響的住戶和業務經營者，社區聯絡服務隊會促進地區人士與政府部門之間的溝通，例如協助受影響人士了解發展計劃的進度，地政總署助理經理（清拆組）梁耀漢指出居民的疑慮包括擔心搬遷時缺乏協助或不想離開熟悉地區等，服務隊會為有需要人士提供輔導，協助解決問題，亦會持續跟進受影響住戶情況及提供協助，過往曾有案例協助住戶盡快獲得編配公屋。地政總署產業測量師（土地徵用組）劉俊希則指，政府亦會與受影響人士會面，介紹整體的發展建議、時間表，以及相關補償和安置安排。

當局表示，現時以「金錢補償與協調服務並行」的政策方向，協助受影響的業務經營者，發展局項目促進辦事處總監周文康指，會物色合適的政府土地，專門讓受影響的棕地作業者參與短期租約投標。另外發展局亦已成立跨專業專隊，為覓地重置者提供規劃及地政諮詢服務，截至2024年3月底，政府已協助37個受政府項目影響的棕地作業經營者取得規劃許可，當中包括受古洞北／粉嶺北新發展區，隨著新發展區的發展，收地工作可能會影響更多棕地作業者，發展局會密切留意情況，加緊處理及支援受影響棕地作業者。

政府亦容許受影響農戶優先申請租用位於古洞南的「農業園」，進行現代化及商業化作物生產。第一期的農地已悉數分配予受政府發展項目影響的農戶，當中包括受古洞北／粉嶺北新發展區及其他政府發展項目影響的農戶。當局正規劃及籌備「農業園」第二期首階段的工作，預計工程最快可於2025年內展開。